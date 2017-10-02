《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月2日

*工商时报：

--内控不佳的金融业者未来恐难申请新业务。金管会在今日赴立院报告的书面资料提及，为强化金融业的公司治理，未来对于金融机构公司治理及内部控制执行情形，金管会也会纳入对其申请各项业务的准驳参据。

--税改修正草案预告期5日届满，行政院长赖清德拚税改尽速通过，责成财经政委许璋瑶周五立即召集财政部、经济部等审查所得税法，12日提报院会拍板，以利明年元旦上路。

--离岸风电龙头来台办联贷，规模至少超过600亿台币。金融圈人士透露，离岸风电最具指标性的丹麦国有公司丹能风力(Dong Energy)上周由法国巴黎银行作为财务顾问，从丹麦赴台湾，几天内一口气拜会逾七家大型国银，为彰化外海离岸风场计画争取筹组大型联贷案，这也是台湾首宗离岸风电联贷案。

*经济日报：

--台湾经济研究院表示，美国将在10月中旬公布外汇操纵国报告，由于台湾经常帐顺差占GDP的比重高，高居全球第五位，预估台湾再列外汇操纵国观察名单的可能性非常高。

--台化彰化厂燃煤锅炉停工满一年，彰化县长魏明谷昨天出席研讨会时表示，县府根据环保署调查纪录，认定台化彰化厂燃煤从2011年就没符合环评承诺，将裁罚12亿台币，创下台湾环保处分史上最高的罚款金额。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)