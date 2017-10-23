《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月23日

*工商时报：

--根据经济部统计，台湾轨道产业产值达700亿台币，相关业者约164家，随着前瞻轨道计画开始执行，有望为轨道产业国产化增加助力。经济部、交通部以及行政院工程会三部会将携手推动轨道产业国产化，预计先从轨道零组件国产化开始。

--包括合库、华银、台银、土银等多家庆富公司联贷案成员，均在本周五召开常董会对庆富的纾困案提会讨论，应可望跨过三分之二绝对多数门槛。根据银行团内部最新估算，倘若猎雷舰案能继续执行，即使已拨出的资金部分已遭庆富挪为他用，〞真正损失将不超过30亿台币〞。

*经济日报：

--行政院长赖清德昨日召开会议，讨论〞五缺〞中的缺人问题后裁示，请财政部会同相关部会研议两大租税优惠诱因，以吸引人才，包括对企业投资提供投资抵减，及对员工分红收入采分离课税，以降低税负。

--台积电供应链透露，台积电挟7奈米制程优越的效益，再度完封三星，独拿苹果下世代A12处理器，也写下台积电在20奈米及10奈米和7奈米制程三个制程世代，都独揽苹果先进处理器大单的纪录。

--总统蔡英文昨出席2017永续科学国际研讨会表示，改革能源产业是首要任务之一，若没有产业的参与，就无法推动转型，如果转型成功，台湾可能成为能源产业的世界领导者。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 林高丽)