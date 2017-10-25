《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月25日

*工商时报：

--9月台币回贬1角，但据金管会24日公布的最新统计，寿险业因为提高避险比率，及部份公司增提准备金，9月汇兑成本逾110亿台币，累计前9月寿险业汇兑损失金额已高达1,325亿台币的近年新高。

--科技部辖下的国家实验研究院昨日与新思科技（Synopsys）签署AI(人工智慧)策略联盟合作意向书，新思提供价值500万美元的AI系统晶片设计平台、AI演算法及引擎开发等协助，双方希望透过紧密合作，带动AI新兴产业应用发展。科技部长陈良基也宣示，今年是台湾AI元年，未来五年内政府将投入160亿台币的预算，打造台湾AI创新生态环境。

*经济日报：

--美国在台湾推行免签证计画将满五周年。美国在台协会表示，明天将宣布台湾正式加入〞全球入境计画（Global Entry）〞，相关计画拟在11月生效。未来符合资格、且事先申请获美国核可的台湾民众，赴美时可使用电子通关设施，节省在美入关等待查验证件的时间。

--台中跃升全台第二大城，带动民间企业投资意愿。继三井台中港Outlet Park动工后，中信金控台中洲际棒球场购物商场暨星级饭店投资计画，以及台糖湖滨生态城，也将在明年陆续启动开发(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)