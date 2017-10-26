《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月26日

*工商时报：

--为加速滚动轨道建设周边投资及轨道国产化，行政院长赖清德昨日表示，前瞻轨道计画可纳入促参标的，并将积极媒合厂商投入轨道产业，以《政府采购法》为后盾，推广公私合伙制度。

--公平会日前对高通祭出234亿台币的天价罚缓，高通不服，片面通知工研院暂缓现正进行中的5G(第五代移动通信系统)合作案。台湾与高通在5G的合作关系密切，高通暂停合作更是在产业界投下一颗震撼弹。

*经济日报：

--高雄港货柜吞吐亮红灯，前九月货柜量被比利时安特卫普港迎头赶上，全球排名由第13大掉至第14名，台湾港务公司紧急启动排名保卫大作战，针对六家租用码头的航商砸下逾5,000万台币补助奖金，要吸引业者在本季增加转口量。

--中科管理局配合科技部计画以10亿台币打造的国际旗舰型〞中科智慧型机器人自造者基地〞，昨日揭牌启用，包括上银、台达电、汉翔等大厂都已抢先进驻，成为第一座智慧机器人产业创新平台。

--银行近期大量发行具有补充资本功能的金融债，目的除提高资本，也趁目前利率低档之际筹措冲刺放款资金。但据了解，银行发次顺位债若无合理的用途，亦无充分的发债理由，金管会在审核时，可能会要求降低金额，甚至要求改发普通股。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)