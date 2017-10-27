《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月27日

*工商时报：

--庆富联贷案债权银行今日将召开紧急会议，据悉，联贷主办行第一银行已通知各银行，今日联贷银行团会议将讨论后续处理和采取法催程序。银行团主管指出，统计该联贷案最大可能损失约125亿台币，但上述金额并不包含各银行自贷案，加上多数自贷案没有担保品，粗估整体银行最大损失可能超过200亿。

--住展杂志最新调查，今年截至10月20日止，已有44笔新建案才开盘就光荣谢幕，已超越去年全年的42笔。价格接近买方预期的满足点，是最大关键。

*经济日报：

--特斯拉（Tesla）坦承Model 3生产遇到瓶颈，和大集团董事长沈国荣表示，公司已接到特斯拉通知，原订12月起每周5,000套零组件的供货水位，将暂时下修为3,000套，幅度达四成。

--宝佳机构副董事长林家宏指出，明年台新金与华票全面改选，他有意亲自选任董事，他认为台湾金融机构大多数营运良好，对金融业经营一直有高度兴趣，过去也曾任银行董事，明年台新金、华票改选，他希望能亲自选任董事进入董事会学习。

--行政院长赖清德11月6日起接连五天公布企业投资〞五缺〞解决方案外，11月中将提出一例一休修法内容，接着下乡了解前瞻建设执行情况，并下令各部会12月中提出第一波法规松绑，排除投资障碍。 (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)