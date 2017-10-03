《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月3日

*工商时报：

--银行重大违规，目前银行法明订行政罚款上限是1,000万台币，被外界批评不痛不痒、不符比例原则，金管会主委顾立雄昨日透露，正在思考要修法提高最高罚金，但是否比照金融消费者保护法，即在所得利益范围内罚款无上限？顾立雄表示，还要内部讨论。

--立法院开议，新任国发会主委陈美伶昨日首次以主委身份赴立法院报告国发会十大施政重点并备询。值得注意的是，下周国发会将分别针对〞五缺〞和法规松绑召开会议，国发会担任政院〞加速投资台湾专案会议〞幕僚，盘点投资障碍议题，正式宣告大国发时代来临。

*经济日报：

--台积电董事长张忠谋宣布明年6月退休，引起外资圈高度关注。欧系外资分析师说，张忠谋退休是迟早的事，虽不舍，但不是基本面的利空；不过，张忠谋几乎等于台积电代名词，市场情绪一定会受到影响，以往张忠谋为台积电股价带来的溢价效应可能逐步消失，股价短线将有震荡。。

--民进党立委余宛如、郭正亮昨日齐对央行开炮，要求开放NDF(无本金交割远期外汇)；郭正亮建议金管会，央行总裁彭淮南明年2月卸任后，把NDF的核准权拿过来。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)