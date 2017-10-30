《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月30日

*工商时报：

--房市低迷，国际私募基金悄悄来台探路。看准韩国观光客每年来台人数遽增，首度有韩系私募基金挟其百亿资金来台考察，锁定北市五星级饭店或度假村，拟复制大陆经验，打造一条龙的观光服务；此外，市场也传出日本西铁公司与大型金控合作，瞄准北市捷运沿线土地，拟跨足台湾观光饭店。

--中油获印度邀请前往经济特区建置石化一贯基地，因印度为石化需求成长焦点市场，又符合东协、南向政策条件，颇具吸引力。中油已透过座谈会方式，向下游泛中油石化同业进行意见说明，表达争取一并前往投资的意愿。

*经济日报：

--苹果传出冲刺iPhone X产能翻倍计画。据了解，由于iPhone X全球预购表现超乎预期，苹果已紧急向台湾苹果供应链寻求扩大协助供货，几家主要大厂高阶主管近日已先后赴美洽公，与苹果负责主管共商明年扩产与供货计画。

--行政院版劳基法修法方向定调，劳动部最快明日预告修正草案，包括入法松绑七休一，改为落实周休二日，14天可休四天，以增加企业弹性，以及加班工时上限弹性延长，特休假可递延一年等。

--行政院将针对国防产业发展听取报告，国防产业方案将以航太、船舰、资安三大产业为核心，以军用需求扩大市场规模，未来可带动相关产业产值至少2,000亿台币以上。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)