《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月31日

*工商时报：

--看好柬埔寨的经济发展，且持续开放设立据点，让各银行积极抢攻柬埔寨，合库银行表示，响应政府新南向政策，合库银行在柬埔寨的第五个营业据点〞金边分行下辖市中心支行〞已开业营运，以一家分行四家支行的布局策略，展现深耕柬埔寨市场的决心。

--劳动部预计今日下午将最新《劳动基准法》修正草案对外界预告，内容与先前拍定方向几乎一致，企业最期待的松绑〞7休1〞例假日限制，将调整为〞14休2〞，在2周、14天区间内，由劳资协商，最长可连上12天班。

--行政立法协调会报昨日就《电信管理法》立法达成共识，将降低电信事业进入市场门槛，从特许、许可制改为登记制，并废除电信业分类，未来电信业者之间让与、受让或合并，达市占率1/4时才需经过主管机关核准，鼓励电信业创新与跨界多元经营。

*经济日报：

--兆丰银行纽约分行去年被美国纽约州金融服务署（NYDFS）处罚后，华南银行纽约分行也可能挨罚。财政部长许虞哲表示，已有民营银行撤离美国市场，财政部也请公股银行评估是否退出美国市场，或者缩小在当地的业务范围。

--立法院财政委员会昨日初审通过，电动汽车免征使用牌照税延长至2021年底、电动机车也新增免征牌照税四年。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)