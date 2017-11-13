《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月13日

*工商时报：

--为加速推动都市更新，内政部本周将把《都市更新条例》修正案再放宽送行政院，研拟取消都更钉子户经地方政府调处后，还能再以行政救济程序阻止代拆的规范，让地方政府更有弹性空间。至协议合建都更案，不动产业者建议免征土增税及契税，内政部不予采纳，只能维持减免40%。

--苹果针对明年新款iPad Pro打造的全新8核心A11X Bionic应用处理器，并已完成设计定案（tape-out），业界消息传出，苹果A11X将在明年第一季末或第二季初，开始在台积电以7奈米投片，并采用台积电新一代整合扇出型晶圆级封装制程，预期是台积电首款量产的7奈米晶片。

--根据金管会统计，今年到10月底，国际板债券共有116档发行，较去年同期减少近23%，总发行金额373.82亿美元，同比衰退17%，这是国际板债券五年来首见衰退。

*经济日报：

--iPhone 8与iPhone 8 Plus买气弱，业界传出，苹果继削减供应链订单之后，为确保自身获利，近期再度通知相关协力厂，未来一季需调降iPhone 8与iPhone 8 Plus零件报价10%-15%，惟因供应链还在议价，将要求主要组装厂和硕、纬创等先行吸收成本，也使得相关组装厂率先面临压力。

--为协助网路借贷平台发展，金管会已同意，P2P业者可与银行就资金保管、金流、广告合作、征审、债权文件保管和委外行销（P2B模式）六大业务进行合作，这是继监理沙盒草案通过立法院初审后，最新对金融科技业者开放的措施。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 张喜良)