《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月16日

*工商时报：

--经济部将对外公布绿能屋顶全民参与计画。据悉，厂商趸购费率需提拨一-二成给予住户及地方政府，并由地方政府主导整合每区约500-1,500户不等之屋顶，吸引厂商投资1,800亿台币，预计提前至2020年达成300万瓩绿能屋顶装置容量目标。据了解，回馈比例订下限为至少10％，分区开放营运商竞标。

--欧洲商会发布2018年建议书，认为冗长程序是扼杀投资台湾绿能意愿的元凶，希望能够确保离岸风电项目适当融资、强化法规确定性、提供风能发展诱因，并激励厂商建立陆上风力发电。

*经济日报：

--南韩昨日在庆尚北道浦项市以北9公里处侦测到南韩史上第二大规模的5.5级强震，随后又发生一波规模5.4级地震，电子业巨头三星、乐金显示器（LGD）与SK海力士均传产线停机，牵动全球面板与DRAM业神经，DRAM现货一度暂停报价，台厂有望接获转单效应。

--中科四期二林园区进入二阶环评实质审查，不过此案从动土迄今空转八年，据中科管理局统计，包括友达、和大、新纤等大厂因等不及，已陆续退出投资行列，核准入区厂商一度达20家，现在只剩14家左右，数千亿台币的商机擦身而过。

--财政部将发布〞金融机构执行共同申报及尽职审查作业办法〞，非本地的税务居民帐户金融机构将进行清查，并将在2020年第一次与其它国家或地区，进行税务用途金融帐户资讯交换。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)