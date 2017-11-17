《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月17日

*工商时报：

--行政院长赖清德表示，台湾经济发展要融入区域经济，无论是多边或是双边，都非常重要，相关部会应及早因应，做好各种准备，争取加入跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP）。

--日前大陆地产商冯仑指出，继台北小坪顶〞万通台北2011〞后，将前往台中筹备养生村。内政部昨日重申，相关单位会严谨审核陆资来台投资或取得不动产案，如涉投机炒作或影响社会稳定者，皆不予许可。

*经济日报：

--行政院长赖清德与民进党立委协商敲定都更条例修正案，将采取四大方向推动都更，其中以扩大租税减免最受瞩目，将透过房屋税减半征收最长12年等具体做法，加速都更的进行，藉此带动内需动能，提振经济景气。

--金管会主委顾立雄昨日接受广播访问时表示，〞公股行库数字(家数)确实多了点〞，但他不会硬推整并，就过去〞限时限量〞经验来看，这样的政策推动起来确实有问题。

--看好台湾生技优势，台、欧生医业将结盟。台湾生物产业发展协会昨日表示，近期荷兰莱登市（Leiden）市长将率团访台，将针对生医大数据、生技新药、基因检测等三大领域共同合作。此外国际大厂拜耳、诺华分别要在本月率团来台洽谈投资事宜，据了解合作范围也锁定在生医大数据、新药、基因检测三方面。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)