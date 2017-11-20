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《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月20日
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2017年11月20日 / 凌晨12点29分 / 2 天前

《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月20日

1 分钟阅读

*工商时报：

--财政部已确定下周三(29日)召集九大行库，进行庆富案的总检讨会议。据了解，除了庆富案后续，包括行库的逾放提列、损失冲击以及因应对策，未来行库对联贷案的贷后管理要求，以及如何配合政策贷款将是该检讨会议的重点。

--长庚医院日前成立革新小组，规划推动一系列改革方案。据了解，长庚医疗财团法人拟推动包括请辞台塑、台化、台塑化三家公司董事，且所持所有上市公司股份将不行使董监事选举投票权，并决定不再加码台塑集团持股等三项改革原则，预计提报12月长庚董事会决议。

*经济日报：

--市场传出，美国苹果将在2018年底或2019年推出新款穿戴式装置扩增实境(AR)眼镜，找上广达代工，广达副董事长梁次震为此秘密筹组千人团队进行产品研发。广达发言系统对此表示，无法对单一客户评论，强调AR领域一直是广达近年积极布局的关键应用市场，目前的确有相关研发团队运作中，并涵盖云端应用软硬体等领域。

--行政院新一期国家资通安全发展方案将强打资安，并发展资安产业，提升资安产业自主能量，目标在2020年带动资安产业产值达550亿台币，并辅导成立30家资安新创团队。

--受惠美股等全球股市牛气冲天，全体金控海外投资获利水涨船高。据金管会统计，截至今年9月底全体金控海外投资的帐上未实现收益为265.42亿台币，为2015年第二季有该项统计以来的新高。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 詹静宜； 审校 林高丽)

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