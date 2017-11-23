《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月23日

*工商时报：

--民进党中常会通过对台湾当前金融政策的新论述，新论述中指出，未来要避免大股东将金融机构家族化，并强化公股银行对经济发展角色，不能自外于产业发展而独行。

--金管会主委顾立雄指出，过去外银在台有子行、分行者，其分行往来客户受限在营业额350亿台币以上的企业，但未来只要是再生能源相关像是离岸风电企业的融资，就可排除该限制，该函令已发出，即日上路。

*经济日报：

--台电已着手为明年夏季供电尖峰进行准备，在平均电价不调整下，将针对工商用电户增加费率级距，并且拉大价差。调整后的高压尖离峰电价差，提高至4.6倍，低压电价差提高到3.4倍，预计明年初正式上路。

--鸿海集团扩大八大生活应用布局，据了解，鸿海以制造业庞大的金流优势，从供应链金融服务出发，先后设立富金通、富金富等金融平台，双管齐下推动金融科技（FinTech）应用布局，藉此打造新金融帝国。

--金管会主委顾立雄首度表示，宝佳机构到处插旗银行，有违反〞金金分离〞原则之嫌，因为一家机构在多家银行拥有一定股权，或握有董事席次，会衍生〞竞业禁止〞与〞营业秘密外泄〞问题。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)