《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月29日

*工商时报：

--券商不限用途款项借贷上路以来，有上市柜公司内部人为规避申报揭露规定，循此管道借贷。为防堵漏洞，证交所公告，未来上市柜公司内部人以股票为融通担保品，应设定质权予券商，与向银行质设借贷一样要对外公告。

--明年起基本工资调至2万2,000台币，劳保局表示，从明年元旦开始将办理迳调，预估劳保有302万名劳工需迳调，每年将增加33亿台币元成本，劳退也有126万名劳工需迳调，每年增加8.5亿台币支出。

*经济日报：

--金管会推动金融科技释出二项利多，金管会主委顾立雄表示，将建置数位沙盒实验室，以有效降低监理沙盒的验证问题；金管会副主委郑贞茂则预告，金管会将开放虚拟银行牌照，〞想开虚拟银行的，可及早准备〞。

--美国挂牌的全球前五大太阳能模组厂阿特斯（Canadian Solar）将来台设厂，传落脚新竹湖口，建置约500MW（百万瓦）模组产能。阿特斯在中国资源与实力雄厚，面对强敌即将压境，挑起部分台湾中小型模组厂敏感神经。

--解决移动污染源问题，行政院长赖清德接受媒体专访表示，交通部与经济部正评估全面使用电动车时程，希望尽快向社会说明。据了解，两部会已蒐集资料与研究，此政策对机车及汽车产业将有重大影响。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)