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《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月3日
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2017年11月3日 / 凌晨12点41分 / 1 天前

《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月3日

1 分钟阅读

*工商时报：

--针对猎雷舰庆富联贷案，行政院公布调查报告，宣布第一金控董事长蔡庆年撤职，且要求财政部及金管会追究第一银行相关人员责任。

--金管会主委顾立雄在立法院表示，庆富联贷一案银行要提列备抵呆帐及认列损失等，多少会影响今年的获利，但在前9月获利已有成长及每月获利数字若持续下，〞（全年）3,000亿元还是可以期待〞。

--金管会核准首家金融机构试办区块链业务。台北富邦银行9月获准在自家银行内试推其采用区块链技术的电子钱包App，及运用他人提供的区块链技术办理自行客户收付。

*经济日报：

--几经波折的东森电视股权出售案昨日拍板，地产大亨茂德国际总裁张高祥决定加码，以约180亿台币，买下凯雷及东森国际手中东森电视股权。后续凯雷股权出售须过经济部投审会、公平会及国家通讯传播委员会（NCC）等三关。一旦交易完成，东森国际业外收益丰厚，估挹注每股纯益4.4台币。

--经济部昨日公布台中电厂短、中、长期环保改善计画，包括空污防制设备改善，煤仓室内化、以及增建二部天然气机组及接收站，未来八年预算投入逾1,500亿台币。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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