《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月30日

*工商时报：

--为协助台湾厂商及时掌握印度电动车庞大市场商机，外贸协会昨日举办台印电动车产业策略合作座谈会暨采购洽谈会，并安排印度车厂与台湾26家厂商进行将近50场一对一采购洽谈，估计创造上看1亿美元商机

--受惠当冲降税政策，台股成交值、当冲成交值大幅增温，加上万点助攻，11月以来上市柜当冲日均值冲上470亿台币，若以日前历史最高纪录649亿来看，比去年日均值成长近五倍。

--环保署长李应元表示，今年受理22案离岸风电环评案件，初审通过19案，合计装置容量达10.07GW(吉瓦)，不但比去年通过的0.61GW更多，超越2025年〞遴选3GW及竞标2.5GW〞的目标。有望通过环评风场爆表，总投资金额估破2兆台币。

*经济日报：

--台中市环保局有条件通过台中火力发电厂九部机组操作许可证展延，要求中火每年生煤许可总量，必须从2,100万吨降至1,600万吨，每年削减500万吨，减幅24%，这也是中火建厂以来首次核减生煤用量。

--中油董事长戴谦昨日在立法院备询时指出，中油的五轻设备规划输出印尼；而在印度，规划建置石化园区，这是中油拟赴海外建立的首座石化园区。

--财政部长许虞哲昨日表示，11月出口表现仍相当不错，以前三周而言，出口年增率都有两位数成长，全月情况也将是如此。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)