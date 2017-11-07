《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月7日

*工商时报：

--苹果包下第四季行动式DRAM(动态随机存取记忆体)产能，在产能排挤效应发酵下，标准型、伺服器、利基型等DRAM持续缺货，第四季合约价顺利再涨6-10%，业界对明年第一季淡季续涨5%已有高度共识。

--手机行动支付将进入新纪元。知情人士指出，台湾大哥大与中华电信两大电信系统将在本月宣布最新的行动支付方案，内容正是外界大家期待已久的手机信用卡加上悠游卡、一卡通、爱金卡等电子票证的〞三合一〞行动支付服务，这也是继手机信用卡的行动支付推出以来，首度把行动支付功能延伸到票证系统。

*经济日报：

--蔡英文政府订下2025年非核家园目标，绿能将是未来产业重点发展项目。台杉董事长吴荣义在接受本报专访时表示，台湾的地理环境来看，发展离岸风电相当具有潜力，台杉会考虑投资与离岸风电发展有关的个案，且希望透过参与投资布局，引进技术，让台湾在此一供应链上占有一席之地。

--行政院长赖清德主持行政、立法协调会报，针对劳基法修正案达成共识，松绑〞七休一〞(工作七日休息一日)则增订多层把关机制，除劳资协商外，还须经目的事业主管机关及劳动部同意，以保障劳工权益并给雇主弹性。

--配合行政院解决缺地方案，科学园区拟提供租金优惠措施，为避免租金随公告地价上涨太多，明年租金规划涨幅设上限等方式，以减轻厂商负担。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 林高丽)