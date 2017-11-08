《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月8日

*工商时报：

--法遵成本过高，不利金融业国际化。国泰人寿宣布，将裁撤百慕达国泰人寿，这是1999年获准、台湾保险公司设立的首家海外保险子公司，主要是百慕达是洗钱高风险地区，加上金管会强化内稽内控，法遵成本太高的情况下，国寿只好忍痛裁撤。

--人工智慧（AI）应用快速崛起，带动台湾半导体产业大幅成长，市调单位估计，明年台湾半导体产值成长幅度高达7.1%，增幅可望居全球之冠，产值将高达2.63兆(万亿)台币。

*经济日报：

--2017两岸企业家紫金山峰会宣布，两岸产业合作的指标性项目--福建古雷石化公司炼化一体化项目将于下月26日正式破土动工。该项目总投资额约1,250亿台币，是迄今两岸最大石化产业合作项目，未来投产将可望填补台湾五轻关厂后，台湾乙烯等石化上游原料短缺问题。

--义大世界遭高雄市工务局下令禁止全面开发，双方缠讼多年，最高行政法院判决义大世界胜诉，义大世界连同被高市府撤销使用执照案，共提出258.77亿台币赔偿，创国赔法施行来最高请求金额，引起商界高度关注。

--庆富猎雷舰诈贷案将公股行库全部拖下水，多家行库酝酿由银行公会出面提案，建议未来类似联贷案，须纳入主办招标政府部门对联贷意见的公文，以及政府出面与得标业者、银行团签署三方合约两大要件，公民营银行均一体适用，以避免日后再有银行承办政策性联贷案，反吃下大笔呆帐。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 张喜良)