《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月9日

*工商时报：

--日盛金招亲杀出大黑马。知情人士透露，日盛金招亲，除了先前多家大型金控外，近来再杀出大黑马彰化银行。据悉，该案是由彰银董事长张明道评估，日盛金大股东及彰银双方已透过管道展开接触。

--台版金融监理沙盒将创下全球最长实验期，立法院财委会完成〞金融科技发展与创新实验条例〞，允许申请金融创新业务的实验，金管会首次核准以一年为限，之后每次申请延长实验的时间不得逾半年，总实验期间不得逾三年；台湾也是全球大陆法系第一个立法推动金融监理沙盒者。

--电动机车能源补充系统大战开打，经济部决定出资广设公规快速充电站，〞快充派〞联盟由中油领军，结合中华车等电动机车业者，明年底前在六都人口密集区，布设200处电动机车快速充电站，推广电动机车快充系统，力抗主推电池交换系统的Gogoro。

*经济日报：

--最新实价登录统计，今年前三季总价2亿台币以上的豪宅交易有32件，较去年同期成长七成。润泰集团兴建的〞松涛苑〞今年5月以总价4.92亿台币、单价每坪261万台币成交，为今年仅次于帝宝第二高价的交易案，被视为豪宅交易已逐步回温。

--财政部召集八大公股行库总经理开会，讨论是否裁撤纽约分行，八大行库总经理口径一致表示，为免误触美国法遵红线，只会砍掉转汇与进出口交易等高风险业务，转攻联贷，不会退出美国市场。 (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)