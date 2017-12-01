《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月1日

*工商时报：

--金管会主委顾立雄表示，内部试算这次税改方案将营所税率由17％拉高到20％，已会让台股殖利率跌破4％，若外资分离课税率再拉高到22％，则殖利率将降到3.76％，会严重影响外资投资台股意愿。

--近期严重空污问题，地方政府纷对燃煤火力电厂祭出反空污措施，要求台电减少生煤使用量，供电出现沈重压力。不过据悉，桃园大潭电厂七部燃气机组已于11月初超过环评承诺空污排放上限，至今已超标排放336吨氮氧化物，粗估增加8千万吨碳排，且仍持续增加，若燃煤改燃气机组，也有空污排放超标问题。

--大陆商务部台港澳司近日表示，ECFA（海峡两岸经济合作架构协议）早期收获计画成效显著，该单位公布数据显示，货物贸易部分，截至今年6月底，大陆对台湾累计减免关税约256.2亿人民币；台湾对大陆累积减免关税约28.5亿人民币。

*经济日报：

--金管会将与财政部协商延长当冲降税的时间，金管会建议比照公司债与金融债停征七年证交税措施，当冲降税自明年4月27日到期后，再延长七年。

--行政院长赖清德表示，希望未来《矿业法》要落实《原住民基本法》第21条的相关规定，保障原住民权利；并要达成环境保护目的，无论新旧矿区都应该落实环境影响评估法的相关规定。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)