《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月14日

*工商时报：

--台电明年度预算，燃料成本将比今年度大涨400亿台币，不过在不涨电价的前提下，若缺口透过电价稳定基金补贴，成本等于变相由公库埋单。

--庆富案首当其冲的却是离岸风电的〞无追索权专案融资〞。行库高层私下指出，国际上离岸风电的联贷案，多以〞无追索权〞的专案融资方式承作，将风险仅限缩在SPV（特殊目的公司），但在台湾却非常少见，而此次庆富风暴对行库的信心冲击太大，让行库不敢跨出新步伐。

*经济日报：

--宝佳集团插旗银行、金融业动作不断，引起金管会主委顾立雄注意。他表示，近期银行局已找宝佳谈过，希望宝佳能够专注于一家金融业。

--鸿海公告董事会通过子公司富士康工业互联网股份有限公司（FII）申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票，在上海证券交易所上市案。

--环保署昨举行环评大会，一口气通过哥本哈根基础建设基金（CIP）开发彰芳、福芳及西岛离岸风电计划、力丽集团主导的海峡27、海峡28离岸风电计划、以及达德集团主导云林陆域风电等六项计划。其中，离岸风电进入战国时代，CIP及力丽集团抢先完成环评程序。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 张喜良)