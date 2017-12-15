《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月15日

*工商时报：

--引导保险资金投资5+2产业，金管会祭出安定基金保费作为诱因。保险局14日宣布，从2018年起，寿险业若每家公司都新增对5＋2产业的投资金额逾20亿台币、或一亿台币以上，且占其可运用资金的0.03%；产险业投资1亿元、或0.2亿元且占其资金的0.03％，则寿险一年可省下1.01亿元，产险可省4,700万台币的安定基金保费。

--行政院院长赖清德表示，外国来台旅行游客数再破千万人次，除欧美旅客成长8％至12％，韩国旅客成长20％，东南亚来台旅客亦成长近30％，此意味着政府推动观光南向政策方向正确，更代表台湾观光客源结构亦已成功转型。

*经济日报：

--为提供企业高阶人才，鼓励博士转业界，科技部长陈良基宣布〞重点产业高阶人才培训及与就业计画〞，将提供博士一年在职培训，科技部补助博士每月6万元培训酬金，预计三年培训千名博士转往业界发展。

--中科三期后里基地--七星农场环评十年争议终于有解。环保署昨日召开中科三期二阶环评第三次初审会议，中科同意三期每日用水量下修为4.3万公吨，因此初审决议通过中科三期二阶环评。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校)