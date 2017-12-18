《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月18日

*工商时报：

--竹科供水拉警报，由于西部自8月起降雨偏低，供应竹科的宝山、宝二水库有效蓄水率合计约52%，北水南调现为每天7万吨，未来将增至9万吨，创史上北水南调最高纪录。若旱象恶化，经部不排除进一步再启动产业限水。

--环保团体昨日下午在台中、高雄两地同步举行〞1217反空污抗暖化救健康大游行〞，台中市长林佳龙昨宣布，明年将修法，将2吨以下的锅炉，全面加严纳入管制及补助。另外，全市前50大固定污染源，强制要求厂商采用最佳可行控制技术（BACT），以期减少空污发生率。

*经济日报：

--欧洲最大电动车厂BMW目标年产30万辆电动车，对相关零组件需求大增，近期来台找和大帮忙。由于特斯拉（Tesla）日前已来台要求和大等供应链增加供料，两大厂先后来台寻求支援，掀起抢料大战，和大已全体总动员迎接大单，业绩进补。

--经济部规划携手中华电信等民间企业，组成台湾5G(第五代行动通讯标准)联盟，并有意号召联发科、鸿海中磊、正文等大厂加入，希望整合政府及民间企业资源，打造〞端到端〞的5G解决方案，进而抢食全球商机。

--金管会将开放保险业投资长照等社福事业，可以指派董监事，席次不能超过三分之一，此举将可提高保险业投资住宿型长照机构意愿，预估未来可投入资金将高达上兆(万亿)台币，有助提升长照服务。 (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 张喜良)