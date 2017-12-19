《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月19日

*工商时报：

--为强化机构法人资金进场，金管会主委顾立雄承诺，已请保发中心研议调整保险业投资台股的资本适足率（RBC）风险系数，即可以因应景气好坏调整系数，鼓励保险业中长期投资台股，〞希望明年7月有答案〞。

--行政院长赖清德召开行政立法政策协调会报，确认《公司法》修正将松绑对非公发公司限制，未来非公发公司除可发行普通公司债外，新增可发行可转换公司债、附认股权公司债，以鼓励持有人以债换股，降低债券发行利息负担。此一松绑为协助新创企业资金筹措更便利、举债更容易。

--金管会金检局公布2018年金检五大重点，具共通性的检查重点有五项，包括：防制洗钱及打击资助恐怖主义相关规定落实情形、法令遵循制度实施情形、资通安全管理、金融消费者保护作业及个人资料保护；金控重点检查则在公司治理，包括董事会职能、吹哨者保护都入列。

*经济日报：

--中央银行昨公布，五大银行11月新承做房贷金额为480.95亿台币，为23个月来新高；新承做房贷利率小幅反弹至1.63％，终止连六降。央行官员表示，主因与青年安心成家优惠房贷金额占比下滑有关。

--金管会设立2018年IPO(首次公开募集)家数达百家，其中台湾证券交易所辅导公司上市应有30家，证交所副总经理简立忠表示，为配合主管机关政策，相关部门已提早启动明年宣导及招商计画，力求IPO达标。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)