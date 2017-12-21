《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月21日

*工商时报：

--美国通过历史性的税改方案，工商团体负责人认为，必然会对台商产生投资美国的磁吸效应，工商协进会理事长林伯丰就指出，美国营所税由35%降为21%，台湾则反向由17%提升为20%，必然会促使在台投资受阻的厂商转移到美国投资，进而冲击到台湾的产值，经济成长率（GDP）也会因此下降。

--永丰金控宣布，委托资诚企业管理顾问公司执行包括永丰金控、永丰银行、永丰金证券、永丰金证券（亚洲）、永丰金租赁及Grand Capital等六家公司的公司治理与稽核、法遵、及风险管理运作检视，已全部完成。

*经济日报：

--经济部投审会昨日发布统计，11月陆资投资件数和金额双双止跌，恢复正成长，尤其单月投资金额7,806万美元，大增五倍。累计今年前11个月，陆资来台投资金额达2.5亿美元，已逾去年全年的2.47亿美元，及前年的2.44亿美元。

--台电董事长杨伟甫表示，台电的长期电源开发计划就像远水，救不了明年的近火，台电现在的供电压力不是2025年，而是2018年；面对空污排放，一定要给台电紧急供电的弹性机制，这就像〞叶克膜〞，否则连急救的机会都没有了。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 张喜良)