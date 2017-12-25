《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月25日

*工商时报：

--根据财政部甫完成的统计推估，今年税收相较于预算数将超征约千亿元，整体实征数优于去年。受惠税收成长，财政部国库署表示，今年中央统筹分配税款推估全年约超征105亿台币，意即约有百亿超征红包可以分配给各地方政府。

--离岸风场即将进入实质开发阶段，绿色融资钱景看涨。为协助金融业分享绿色金融大饼，标准检验局近日将携手验证机构与丹麦哥本哈根基础建设基金（CIP）、沃旭两家外商签署合作备忘录（MOU），透过其风场练兵，加速建立第三方验证制度。

--总统蔡英文表示，明年的施政重点是总体经济稳定，外部经济应不会变化很大，经济好坏就看内需做到什么程度。她表示，台湾正处于关键转型期，不论明年央行总裁姓不姓彭，双率（汇率、利率）政策不会是U型大转弯。传达出蔡英文希望明年双率走稳定的路线。

*经济日报：

--台湾起薪偏低，年轻人对此现象相当不满，蔡英文认为，必须慢慢拉高最低工资（基本工资），从长期照护系统着手就是一种方式，她的最低工资梦想数字是：3万台币。

--供应链传出，iPhone X销售不如预期，苹果下修明年首季销量预估，从原订单季5,000万支大减四成至3,000万支，减幅超乎预期，等于变相大砍供应链订单，加上第二季往往会出现苹果年度新机推出前的买气观望递延效应，苹概股明年上半年逢压。

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 林高丽)