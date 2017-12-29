《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月29日

*工商时报：

--国发会主委陈美伶表示，监于15-64岁人口逐年下滑，人力供给日趋短缺，为补足人力、人才双重缺口，将研拟《新移民法》放宽经济移民条件，以吸引外国中、高阶专业人才来台工作，新移民法的修法方向，将于明年春节后公布。

--离岸风电最大型的联贷案将问世。金融圈人士透露，离岸风电的指标公司WPD达德能源已准备在下月启动规模千亿台币的联贷案，目前初步了解借款年期将达15年，会采取专案融资的架构进行筹组。这是政府宣布推动离岸风电以来，规模最大一笔联贷案。

*经济日报：

--消息人士指出，经济部所属公营事业多项新南向前期投资布局计画可望在2018年出现成果，以台糖与中油为两大主力，台糖将以越南投资为基础，进一步发展到印尼；中油则广泛布局越南、澳洲、印尼、印度，其中以印度投资计画最受瞩目，金额达新台币1,780亿台币。

--为鼓励外银分行协助台湾再生能源产业、扩大融资动能，金管会宣布，外商银行对单一客户的授信上限从70亿台币，改为70亿及净值的两倍孰高作为基准，据了解，此项开放，日商银行在台分行获益最大。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 林高丽)