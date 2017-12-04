《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月4日

*工商时报：

--《劳基法》修正案，蓝绿党团本周发起动员，这项修法力拚本周委员会过关。党政人士透露，轮班间隔例外八小时微调，将主管机关把关机制入法，以化解各界的疑虑。而放宽七休一政院坚持院版条文不动，但行政作为上，已向党团说明，拟由劳动部一次公告，不采企业申请制。

--〞三方合约〞初稿版本已在上周五出炉，即将于本周二在银行公会讨论。根据银行公会初步规划的版本，未来政府部会相关的工程贷款，不论规模大小，都须订定三方合约，但融资规模50亿台币以上的案件还要再加入〞照会机制〞。

*经济日报：

--台积电在苹果等大客户对7奈米制程需求强劲下，积极冲刺明年度7奈米量产脚步，预料将带动台积电新一波成长动能。供应链消息传出，由于台积电7奈米技术独步同业，蓄势待发，明年动能看俏。

--台菲部长级经济合作会议12月7日将在菲律宾举行，经济部长沈荣津率团出席，本次会议的重头戏就是签署台菲投保协定，这也是新南向政策以来的重大突破。

--大立光董事长林恩舟看好，除了现有的双镜头，明年智慧手机用来拍照的镜头数量还会更多。林恩舟此话为镜头厂接櫫下一个蓝海方向，业界人士认为，用来作为拍照功能而搭载的前后双镜头手机今年陆续问世，若再加上3D感测应用，一支手机可以用到五颗以上的镜头，为镜头厂带来更多出货动能。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 张喜良)