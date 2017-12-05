《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月5日

*工商时报：

--今年上市家数创三年新低，金管会主委顾立雄表示已约好证交所、柜买中心研议，除了加强招商及承销辅导，也会讨论多元化上市柜条件，另外就是调整产业类别，同时要求明年上市柜的KPI（关键表现指标）目标要调升，〞明年一定要比今年好〞。

--证交所总经理李启贤表示，许多中小型股现金殖利率高、获利前景不错，但因流动性不佳，保险资金怕金检列为缺失，因此乾脆不投资，建议各保险公司可在资金0.5-1%范围内，投资近3-5年现金殖利率不错的公司。

--保发中心公布保险业调查结果，86%的受访寿险公司董总、精算或行销副总预估2018年保费会比今年成长1-11%；保发中心已预估今年保费会创新高，若明年再成长，则寿险保费将是连续第七年创新高。

*经济日报：

--立法院社福及卫环、经济委员会联席审查《劳基法》修正草案，力拚本周送出委员会。历经一天整天朝野冗长发言及肢体冲突，民进党于昨晚约10时发动突袭，强势将所有版本修正条文包裹表决，全数保留送院会处理。至此，劳基法修正草案通过初审。

--财政部长许虞哲在财委会答询时表示，公营行库目前员工调薪仍比照公务人员而定，但此举恐不利揽才，将争取公营行库调薪办法与公务员脱钩。 (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 张喜良)