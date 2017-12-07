《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月7日

*工商时报：

--台湾观光业第四季开出红盘，今年10月观光客人数达92万7,297人，创下历年同月新高，年增9.63%；同时，南韩、泰国、马来西亚、新加坡、菲律宾、法国、德国等七国来台旅客人数，也创下历年同月新高，预计今年观光客可望维持超越1,000万人次大关。

--行政院长赖清德和立法院副院长蔡其昌等立委会晤，作出重大政策宣示，承诺台中火力发电厂新燃气机组完工期，将从原定的2025年提前至2023年，同时誓言2019年大举淘汰二行程机车。

--知情人士透露，丹麦丹能风力（Dong Energy）将透过在台转投资的海洋风电启动第一阶段150亿台币的联贷案，上月已在金融圈广发邀标书，但由于近一个月庆富案风暴不断延烧，已重击公股行库。据了解，公股行库现在对于出任管理行或主办行，已普遍抱持观望态度，寒蝉效应似已出现。

*经济日报：

--全球药业巨擘强生(Johnson & Johnson)将来台与政府合组生技投资基金，强生投资公司暨亚太创新资深总监夏明德透露，强生看好台湾生医技术与人才，最快下月将与台湾科技部、国发基金、民间生医公司合作成立生技创投基金。业界预估，规模约在20-30亿台币，若顺利成立将是第一个国际大药厂投资台湾生医产业的首例。

--财政部表示，欧盟部长理事会行为准则小组（COCG）就第三国税制进行分析与检讨，并在5日发布〞税务不合作国家名单〞，有17个国家或地区名列其中，包括南韩、关岛、巴拿马等，而台湾则未列入税务不合作名单之中。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 张喜良)