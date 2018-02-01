《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月1日

*工商时报：

--美元存款爆量，大型行库大举加码美债。大型公股银行兆丰银合计总行及海外分行的美债部位，去年增加至少超过20亿美元部位，其他行库则加码普遍介于6-10亿美元不等。

--在政府推动再生能源政策下，储能技术在台湾需求大增。目前全球储能系统产业的商机逾70亿美元，预估到2020年时产值可达到350亿美元，为能整合业界的能量与经验，在电电公会的号召下共同成立〞台湾储能系统产业推动联盟〞。

*经济日报：

--国家通讯传播委员会（NCC）昨日同意凯雷集团出售东森电视股权给茂德国际投资。茂德国际董事长张高祥保证增加自制节目投资金额、不介入经营及保证起薪3万台币，是过关的重点。

--散装龙头裕民航运宣布，与全球最大铁矿石生产商巴西淡水河谷签订25年铁矿石运送合约，这是裕民成立来，签订最重大的长期合约，预计带进6亿美元营收。

--总统昨日公布金融科技发展与创新实验条例，金管会预计4月底公布子法并受理申请，最快下半年就会出现进入沙盒实验首例，大陆新创业者也可申请，金管会预估第一年可有10件申请案，纯网银能否进入受关注。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)