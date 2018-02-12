《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月12日

*工商时报：

--金管会2016年起领军金融业挺实体经济，推出〞奖励银行办理新创重点产业放款方案〞，积极鼓励银行对5+2产业授信，目前相关融资余额已逾4兆(万亿)台币，放款最多的前三名，依序为合库银3,690亿台币、台银3,461亿、以及一银3,585亿，合计前三大银行加起来的放款金额便破兆台币。

--近期国际油价从高点拉回，后市引发关注。台塑企业管理中心委员王文潮表示，因产油国严格执行减产政策，减产达成率均稳于90%以上，且全球经济成长带动油品需求上升，今年原油价格将较去年走强，呈现上半年高点下滑、下半年反弹回升格局。

*经济日报：

--M503航路争议与花莲强震双重影响，今年春节假期陆客来台人数骤减。交通部观光局收到旅行社提报春节假期陆客来台人数显示，团客平均每天仅2,100人，自由行估算每天不到6,000人，是近五年春节假期期间，陆客来台最少的一年。

--美国川普（特朗普）政府重视与各国经贸往来，台湾希望洽签双边自由贸易协定（FTA）增进关系，但美国国务院〞亚太经济合作会议〞（APEC）前资深官员王晓岷（Robert Wang）表示，除非台湾愿意符合国际标准，对美猪与六项牛杂解禁，否则不可能与美国谈判重大贸易协定。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 张喜良)