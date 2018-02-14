《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月14日

*工商时报：

--台湾半导体产业今年可望再度成长，根据工研院IEK最新报告指出，IC产业总产值今年将成长5.8%、至2.6兆台币，其中成长幅度最大的产业为记忆体及微控制器（MCU）领域，年增幅达到12.3%，产值为1,820亿台币，其次是IC设计产业，产值上看6,578亿，年增幅为6.6%。

--金管会13日公布，本地银行日圆拆借或存放同业部位，突然从去年9月底的1,664亿台币，到去年12月底暴增到2,461亿，主要原因就是去年12月20日日圆拆借利率突然从负利率拉高到0.04-0.05％，所以数天时间银行便有约近800亿台币的资金大量转到日圆同业拆借及存放。

*经济日报：

--台积电举行董事会，通过去年度盈余每股配发现金股利8台币，优于前一年的7台币创下新高，合计发出逾2,074亿台币的股息，在农历年前送给股东一个大红包。

--劳基法新制下月就要上路，劳动部本月初原本预告拟让38个行业、约300万名劳工，有机会可放宽七休一规定，也就是最长可连续工作12天；但预告期间因劳团、工会反弹声浪不断，外界质疑把关机制不严谨，几乎三分之一适用劳基法的劳工都可能免七休一。劳动部宣布，会将疑义少的15个行业送行政院审查公告，其余23个行业则先保留。

--金管会公布最新金控集团海外投资情况，去年第四季止，全体金控集团海外投资未实现利益增加至291亿台币，创下历年新高纪录，除大陆、法国及墨西哥外，主要市场都有未实现利益。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)