《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月21日

*工商时报：

--台股今天开红盘，金管会指出，为持续扩大资本市场规模和健全资本市场体质，今年将推动三大措施，包括持续扩大资本市场规模、优化公司治理、推动新商品与新交易制度。

--旺狗年春节连假结束，全台湾百货业、购物中心人潮涌现，其中中部百货强强滚，而南、北部各大百货相对持平，远百在嘉义灯会等带动下，全台约有5％业绩成长。购物中心则在影城、餐饮集结带动下，台北101、微风、大江、远东巨城等人潮与业绩则均有两位数成长。

--针对以房养老逾放，银行公会将提案放宽措施。金融圈人士透露，银行以房养老业务执行已被视为政府银发政策措施重要的一环，金管会也已责成银行公会讨论如何提出相关配套措施，以鼓励更多银行加入，其中近期将拍板定案的就是延长逾放认定时间。

*经济日报：

--大型寿险公司高层指出，只要台币保单销售动能不减、中央银行不要太快、太大幅度升息，整体寿险业今年增持台股部位将逾2,800亿台币。

--中研院院长廖俊智推进南港国家生技研究园区，配合政府推动5+2创新产业的政策，将拚在520以前启用，园区内的育成中心招商也将在4月底前完成，预估短期内将汇聚逾千亿台币的生医智财价值。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)