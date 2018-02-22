《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月22日

*工商时报：

--为鼓励新创事业，多元上市柜配套措施，金管会主委顾立雄昨日与证交所、柜买中心开会，今天再与国发会讨论，最快下半年公告实施，扩大受惠适用企业范围。据了解，政策定调IPO家数不是重点，初衷是鼓励新创事业发展，并以股本6亿台币门槛优先松绑。

--国泰金控每月的国民经济信心调查时事题，2月是询问受访者对人民币走势的看法，与上一次(2016年10月)的调查相比，这次有46.7%的受访者预估未来一年人民币会对美元升值，仅9.9%预估人民币会贬，16个月前则是有28.8%看升、26.2%看贬，显示目前受访者对人民币走势相对乐观。

*经济日报：

--经济部长沈荣津昨天表示，经济部今年有三大重点工作项目，第一是电力稳定，其次为排除五缺投资障碍，最后是推动产业升级转型，也欢迎台商回来一起参与投资。

--总统府昨晚发布总统令，任命陈南光为中央银行副总裁，任期自2018年3月5日至2023年3月4日止。据了解，陈南光是监察委员陈师孟的嫡传学生，专长为总体经济、货币政策、资产价格等，并出过一本货币银行学著作。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 董永年; 审校 乔艳红)