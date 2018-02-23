《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月23日

*工商时报：

--立法院将于下周二日开议，行政院与民进党团对于优先审议空气污染防制法、矿业法、军人年改、都市更新条例等法案有高度共识。

--行政院长赖清德证实表示，内阁改组将于适当时机成熟时，再跟大家报告。据悉，预计最迟下周一立法院开议前，将对外公布新内阁名单。目前传出劳动部长林美珠将请辞、由政次苏丽琼接任呼声高；国防部长冯世宽确定卸任，遗缺由国安会秘书长严德发接任；至于国安会秘书长，传由陆军上将胡镇埔接任。

--产险公会理事长陈灿煌表示，由于车险的第三责任险保费续调高、健康险等多项产险成长潜力足，产险签单保费约成长率约4-6%，今年保费目标上看1,650亿台币。

*经济日报：

--全台湾30年以上老屋超过400万户，为加速都更进行，内政部次长花敬群强调，3月公股银行会成立都更金融服务机构，专责协助政府推动负担得起的都更，届时银行的重要性会超过建商。

--金管会公布银行办理数位金融最新情况，线上个人信贷业务暴冲，去年底高达近2,000亿台币，比前年大增1.1倍，平均每件借贷金额47.2万台币，承作业务量最大的前三大银行是玉山、花旗及中信银。 (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)