《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月26日

*工商时报：

--据了解，总统蔡英文已指示，立院新会期由民进党团提案二度修改产创条例，员工奖酬股票在实际转让时点课税，股票价格计算课税基础将放宽，可选择取得股票时点的市价或是处分时市价，二者孰低课税，惟前提员工持有股票二年内不得出售，以发挥留才效果。

--农历年后物价涨声响起，其中又以每日必须品卫生纸先开第一枪。多家卫生纸品牌预计最快于3月中、最慢于4月将调涨价格，涨幅高达10-30%。

--台塑集团管理中心委员王文潮日前透露，为满足市场需求，南亚规划加码3亿美元，在大陆广东惠州（南亚电子材料有限公司），投资新建铜箔基板、玻纤布厂；加计先前宣布的台湾铜箔厂兴建，南亚此波电子材料扩建布局手笔近150亿台币，蓄势瞄准新一波应用商机。

*经济日报：

--台积电冲刺先进制程，已向竹科管理局提出土地需求申请获准，启动竹科新研发中心建设，最快明年下半年动工。配合未来量产5奈米以下新晶圆厂启用，台积电将稳居全球晶圆代工龙头，持续成为苹果、高通、辉达等大厂释单首选。

--花莲震灾后，老旧建筑安全议题各界高度关注，行政院长赖清德将亲自召开记者会，宣布符合一定条件老屋要强制健检的政策。据了解，高楼快筛补助作业可望从12楼以上扩大为九楼以上，适用栋数达1.2万栋。 (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)