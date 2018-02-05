《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月5日

*工商时报：

--大陆法系首部金融科技发展与创新实验条例、即台版监理沙盒，预计4月30日生效，金管会5月将开始受理申请，初步规划实验涉及的契约、交易或曝险总金额不得逾1亿台币，以总金额来取代参与实验人数的控管，申请者最快第三季即可开始实验。

--因应APG（亚太洗钱防制国际组织）年底来台验收洗钱防制成果，金管会将召集近25家金融业者提前大会考。相关人士指出，金管会已兵分多路，由银行、保险、证期局同时出动，分别召集银行、保险及证券业者模拟面谈。

*经济日报：

--和硕董事长童子贤表示，和硕今年资本支出将比去年的逾4亿美元为高，集团内零组件配套公司，也将同步扩大投资。法人解读，和硕集团今年全面性扩大投资，显示对今年营运持正面看法。

--高龄化、少子化的冲击已在各个层面造成影响，为能释放更多劳动力投入职场，行政院长赖清德将在春节后端出人口政策，包括鼓励生育、公布具前瞻性的移民政策，以及推动私立幼儿园公共化，其中私幼公共化每年预算上看120亿台币。

--行政院长赖清德曾表示，台湾要有前瞻性的移民政策。据了解，赖揆上周已开始听取国发会有关移民政策报告，国发会也盘点对就业及现有社会福利制度的冲击。 (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)