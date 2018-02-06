《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月6日

*工商时报：

--商业发展研究院（CDRI）宣布〞商业服务业景气指标〞全新改版，并且同步成立数位创新系统服务中心（数创中心）。商研院指出，目前景气持续复苏中，尚未见到复苏中挫或流产危机，但必须正视复苏力道微弱，进入第2季、尤其下半年后，恐有后继无力之虞。

--iPhone手机镜头供应商的股王大立光公布今年元月营收仅35.1亿台币，不仅比去年12月减少28.05%，甚至比去年有春节长假效应的1月还要差、年减达6.33%。

--台湾指数公司昨宣布，新发布的〞台湾永续指数〞获得劳退基金采用，预计作为新制劳退委外的投资成分股，委托资金达420亿台币，预计最快4月完成招标，遴选七家业者代操，每家拨款60亿台币，伺机入市。

*经济日报：

--金管会主委顾立雄表示，金管会将稳健启动台股逐笔交易，目前规画在明年上路，在推动逐笔交易后，还会推出〞权证当冲〞。另外，为扩大台湾权证市场，顾立雄说，已请券商公会针对调降权证避险专户证交税率提出税式支出报告，金管会将与财政部沟通后，规画在下半年立法院会期中争取降税。

--法人圈传出，苹果今年iPhone新机搭载的基频晶片可能舍弃原伙伴高通产品，全部改用英特尔平台，掀起一连串供应链变化，其中，台积电、稳懋订单量可能减少。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校)