《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月7日

*工商时报：

--台湾股市上日遭外资提款狂卖313亿台币，热钱效应急冻，终场爆量大跌542点，创近10年最大跌点、跌幅4.95%，一根长黑也让台股吐回今年涨幅，上市柜单日市值蒸发1.84兆元，约等于33座101大楼造价，八大官股券商买超近63亿台币、4年来最大，并同步改写近年最多跌停家数、成交量等7项纪录。

--台湾机械工业公会理事长柯拔希指出，全球景气持续好转，去年机械产业产值首度破兆元，今年产值及出口值预估成长5%-10%。智慧制造及智慧机械将是台湾机械产业产值迈向2兆元的双引擎，智慧机械先行可创造附加价值，具有乘数效应，产值年成长5%-10%，10年内，台湾机械产业产值可达2兆元。

--受惠油价攀高，塑化行情价量拉抬，台塑四宝1月合计营收1,515.52亿台币，月增6.8%，年成长17.1%；其中，台塑化 1月业绩月增14.9%，表现领先。尤其，今年塑化产品报价涨势放大，台塑、南亚交出29%、21%年成长佳绩，台化、台塑化年增率也各有12%、14%。

*经济日报：

--台股上日重挫逾500点，今日恐面临万点保卫战。行政院长赖清德相当关切台股行情表现，并要求财政部，金管会，央行全面待命，并授权国安基金依专业判断，随时进场护盘，务必保住让人民最有感的万点政绩。

--台股本周来连日重挫，金管会主委顾立雄周二表示，从今年以来外资仍汇入、买超及昨天成交量2,408亿台币来看，台股还不是非理性恐慌，资金动能仍在，目前主管机关还不需要动用稳定措施。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 杨淑祯; 审校 林高丽)