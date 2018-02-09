《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月9日

*工商时报：

--国泰金控获利引擎全开，元月自结获利145.7亿台币，较去年同期成长308%，创下单月获利历史新高。

--台股万点保卫战恐来袭，政府基金衔命进场扮护盘先锋，劳退基金本周启动拨款350亿台币银弹予七家投信进场救市，估计6月底前政府基金可动用银弹上看1,190亿台币，增活股市活水。

--新出炉的住展风向球显示，观察房市的预售推案、成屋推案、议价率、来客组数、成交组数5大指标，都比去年同期攀升，只有房地产报纸广告批数1大指标呈现萎缩，显示1月房市并没有传统淡季来得淡；尤其看屋客户激增三成，建商新推预售案爆量400多亿台币，房市〞淡季不淡〞。

*经济日报：

--投信投顾公会抛出台版个人储蓄帐户（TISA），并从储蓄投资特别扣除额中移出2.4万台币免税额额度构想后，金管会主委顾立雄表态支持。不过，财政部长许虞哲昨指出，双方的确有沟通，但台湾税制在税改后，已对投资人相当优惠。

--估计规模最大的彰滨太阳光电场昨日在彰化举行动土典礼，140公顷土地上，将架设33.9万片太阳能板，装置容量高达10万千瓦，预计9-12月分批启用。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)