《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月1日

*工商时报：

—行政院长赖清德推动智慧农业4.0计画，以业界需求为导向，锁定稻作、农业设施、养殖渔业、生乳产业等10大领航产业，进行智慧生产、数位服务关键技术与产品之研发与应用，并开发省工、自动化农机具，协助解决农业人力老化及缺工之困境。

—光宝科技举行临时董事会，通过暂定以3.6亿美元让售旗下相机模组事业予港资企业立景创新（LUXVISIONS INNOVATION LIMITED），并取得其10％股权。

*经济日报：

—大陆、香港等地力促优质公司上市松绑，面对全球交易所竞争，台湾证券交易所总经理李启贤指出，台湾第一阶段就是促成多元上市条件，再来要加强招商、提升台股知名度、引介外资资金，克服评价与流动性偏低挑战。

—中国大陆昨日宣布多项惠台政策，包括三项扩大两岸金融开放与合作，是两岸关系急冻来首见，一旦政策可行，台湾金融机构及商家商机将大增，并有助人民币资金去化管道，尤其在大陆设点的13家银行可望率先受惠。

—最新出炉的金检报告显示，成长快速的线上个人信贷及数位存款帐户，均有不同借户透过相同IP(网际网路协定位址)等缺失，不利防杜人头户，因可能涉及内稽内控，已有银行将被开罚。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如审校 杨淑祯)