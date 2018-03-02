《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月2日

*工商时报：

—台湾总统蔡英文指出，政府今年拚经济的重心，一是加速创新；二是解决五缺问题，特别是强化土地、水电供应无虞；三是扩展贸易，将持续结合公营事业，带领企业开拓新南向市场，积极争取参与CPTPP(跨太平洋伙伴全面进展协定)、洽签双边协定。

—第一金控举办说明会，自结去年税后净利为154.32亿台币，较2016年下滑10.7%，主要受到第一银行去年第四季提列庆富呆帐48亿台币费用影响。

*经济日报：

—逐笔交易制度确定最快明年上半年上路。券商公会理事长简鸿文表示，公会将持续与证券交易所等证券周边单位争取交易新制的补助，今年内实施应是来不及，最快可望明年上半年实施。

—台湾大学为培育创新人才成立的台大创意创业中心，昨日推出新一期育成计划。台大创创中心执行长曾正忠表示，此梯次新创团队多集中在物联网、医疗照护、网路应用，以及文创内容等四大领域，与国际当红趋势相当。

—今年第二档银行发行的绿色债券上路，发行机构台北富邦银行昨天宣布发行首档绿色债券，募集资金10亿台币，所募资金将全数用于扶植绿能产业、推动发展绿色能源，债券发行期限为二年，发行利率为0.67%。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如；审校 张喜良)