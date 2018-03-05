《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月5日

*工商时报：

—法人初估，今年上市柜全体股利上看1.6兆(万亿)台币，将再创历史新高。股息发放总金额最高是台积电 2,074亿，并创下上市公司发放股利总额新纪录，〞股利王〞可望由大立光摘下荣耀，每股现金股利上看70台币以上。

—据悉，新版《财政收支划分法》修正草案架构出炉，行政院初步拍板，将净增加逾400亿台币的财源下放地方，其中营业税纳入统筹税款分配比率由40%调升至100%，并新增菸酒税纳入统筹款财源。地方政府获分配财源原则〞只增不减〞，非六都（县市）增幅大于六都（直辖市），比例为6:4，若依此案通过，有望缩短城乡差距。

—配合政府新南向政策，金管会持续推动各项金融支援措施。金管会表示，在参酌东协十国经济成长率，以成长率5%增减2个百分点的目标下，今年底前本地银行目标为授信总余额净增加421.41亿台币、年底总余额要达8,850亿台币；截至今年1月底，已较去年底增加276.57亿台币、达成率65.63%。

*经济日报：

—经济部长沈荣津日前听取重大投资案专案报告，有别于去年有本土厂商台积电斥资5,000亿台币，在南科投资5奈米晶圆厂，外商部分也有美商美光在并购华亚科后，在中科成立记忆体制造中心，以及美商应材、微软小规模的持续投资，今年掌握中的重大投资案，几乎只剩下离岸风机。

—供应链传出，大陆品牌手机库存消化大致完成，陆续开始回补库存，在苹果新机空窗期之际，非苹阵营近期可望率先浮出水面，迎接新一波拉货潮，联发科、台积电、日月光等台厂都可望受惠。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如；审校 张喜良)