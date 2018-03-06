《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月6日

*工商时报：

—寿险公司今年从一开年就竞争激烈，频频提高宣告利率，寿险业预期今年新契约保费可望创历年新高，即可能逼近1.3兆(万亿)台币，且若美元转升值趋势，则美元保单还可能爆出类停售潮，推升整体新契约保费成长。

—中油五轻整厂输出印尼泗水案，董事长戴谦表示，中油请中鼎提出评估报告之后，印尼国营石油公司（Pertaminam）也邀请公正第三方的美国IHS进行评估，3月底可以提出双方合作的结果；至于未来五轻迁厂之后，总费用2、300亿台币的污染整治工程，如果中油无法自行处理，则将委外整治。

—原能会昨日通过闲置600多天核二厂二号机再转申请，顺利的话，最快4月供电有望加入供电行列。核二2号机有98.5万瓩发电量，顺利并联满载供电后，可挹注3%备转容量率，为今年紧张的供电纾缓不少压力。

*经济日报：

—跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP）将于3月8日在智利签署，知情官员表示，第二轮入会谈判的机会之窗约在明年初，但前提是，台湾对日本福岛等五县市食品进口的管制，必须与国际接轨。

—国际洗钱防制组织APG将于今年下半年来台评监，加上金管会要修金融六法提高保险业罚则上限，富邦人寿总经理陈俊伴昨日直言压力不小，今年会花大把精力在面对法遵这一大挑战。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如；审校 张喜良)