《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月7日

*工商时报：

—阿里巴巴旗下台湾创业者基金，继去年公布投资的九家企业后，昨日又公布新一波13家投资名单，产业涵盖AI(人工智慧)、机器学习、电竞、电子商务、运动健身、AR／VR等领域。该基金执行总监李治平表示，希望基金所投资的新创公司都能成长为市值超过10亿美元的独角兽。

—江苏省释出将加快重拳治污的讯号。江苏省长吴政隆昨日表示，江苏有污染规模大、水质不达标等问题，并点名昆山污染情势仍严峻。去年底昆山曾祭出吴淞江沿岸企业停产的前例，后虽因台商反弹强烈踩煞车，不过打响环保攻坚战是大陆当前最重要政策目标，包含江苏在内的大陆台资企业，将面临更严格的考验。

—财政部次长苏建荣召集台银、土银、输出入银行三家公股银行董事长开会，底定版本，确定目前适用13％的最高500万台币上限退休金，其中超过300万台币的部分，拟分6年降到6％，之后央行也将比照办理。

*经济日报：

—交通部高铁局主管的高铁商业区土地为吸引厂商前来投资，在土地租金与权利金方面进行大幅调整，土地租金由公告现值5%降为1%，前五年若无获利，权利金为零，之后以厂商获利金额抽取一定比例做为变动权利金。

—2月初爆发期货违约案，投资人纷纷申诉，金管会请期交所查核18家期货商责任，全面检讨交易制度，包括研议提高保证金、限缩涨跌幅等，并提前将选择权纳入动态稳定措施，从明年底提前到明年上半年。

—行政院长赖清德表示，有关〞大陆惠台31项〞政策，代表中国大陆对台湾的手段会更灵活，行政院会务实检讨，下周提出因应对策，现行制度该调整就调整。 (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)