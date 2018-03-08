《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月8日

*工商时报：

—解决低薪是蔡英文总统重要政见之一，新任劳动部长许铭春谈到基本工资议题时透露，基本工资一定要每年往上调，但要调多少、怎么调，须交由第三季基本工资审议委员会决定，她说，〞蔡总统政见是希望可以逐年调高〞。

—中信金控法说会中，财务长邱雅玲指出，在数位金融发展策略上，目前是兵分三路，包括转型、攻击、基础建设，所谓攻击就是主动在海外分、子行寻求数位金融发展机会，目前正评估在印尼发展纯网银、行动网银业务。

—今年第三次招标的高雄重量级龙华国小地上权案，昨终于顺利脱标，由富邦人寿以略高于底价的78.07亿台币得标，预计投入逾200亿台币投资开发，可望带来超过1,000个就业机会。

*经济日报：

—鸿海集团领军下，集结纬创、索尼、尼康、美国Scenera等大厂，组成物联网智慧镜头生态系统（NICE）联盟，是台美日首度组成光学生态系统大联盟，对抗舜宇、海康等大陆红色供应链，掌握规格制订主导权。

—联发科与腾讯游戏共同宣布成立联合创新实验室，未来在手机游戏、互动娱乐产品的开发与产品优化达成战略合作。

—金管会主委顾立雄表示，政策上开放纯网银没有太大问题，门槛还在深思熟虑，他认为100亿台币门槛对有意申设者不是障碍。而纯网银规模大，不适合纳入监理沙盒，将修银行法因应。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)