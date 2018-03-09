《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月9日

*工商时报：

—柜买中心为鼓励新创事业，昨日公告修正〞创柜板管理办法〞，并射出招商二箭。柜买表示，创柜板及证券商股权群募平台未来将更趋弹性，以打造〞准〞独角兽培育园区。

—苹果最新公布全球200大供应链名单，台湾企业强占45席最多，除大立光、台积电等重要老班底，兆利、景硕等新入榜。分析师认为，从新增厂商名单观察，透露出苹果看重拥利基型技术厂商，以及持续分散供应链策略二大趋势。

*经济日报：

—看好房市景气回温，建商加大329(3月29日)档期推案火力，北中南首波估计至少2,000亿台币的新案量释出，已与去年329档期冲破2,000亿的推案量相去不远，预期最后总量可望超越去年。

—中国大陆日前宣布惠台31项措施，行政院副院长施俊吉邀集有关部会召开〞会前会〞。据目前盘点，以台商登陆投资高阶制造业、设研发中心等享税收优惠；科研机构、人员享大陆激励政策；台湾人可参与专业技职考试等冲击最大。

—立法院各委员会进行召集委员选举，经投票、抽签，民进党拿下九席，国民党团拿下比预期好的七席，其中财委会召委由前金管会主委曾铭宗拿下，下周议程焦点将锁定核二厂重启及菜价崩盘两大问题。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如；审校 张喜良)