《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月12日

*工商时报：

--全球规模最大的美国生技展19-22日登场，行政院政委吴政忠本周五将率领逾130人超级生技团参与盛会，太景、浩鼎、药华、永昕等共30家生医业者与会，将促成生医产业全球媒合投资商机。

--内政部成立的〞都更信保基金〞预计第三季上路，将助银行放出2,000亿台币的都更融资。内政部政次花敬群指出，为提高银行对都更的融资意愿，内政部将成立〞都更信保基金〞，共同与银行分摊融资风险，信保基金的初始净值规模达20亿台币，在透过成数效果后，银行释出的融资能量将高达2,000亿元、即百倍水准。

--寿险公司利变寿险保单4、5月接连调高宣告利率，据寿险业者统计，5月寿险新契约保费依旧落在〞悬崖边〞，单月仅约890亿台币，较去年同期衰退11%左右，前5月新契约保费约5,225亿台币，同比衰退5％左右。

*经济日报：

--晶圆代工龙头台积电表示，第二季营运能否达到财测目标，新台币兑美元汇率将是唯一因素。意味着6月营收将持续扬升，且以美元计价，仍可达标。法人指出，台积电第三季迎接强劲拉货潮，预期五大产品订单同增，单季营运有望创历史新高。

--中油启动四轻汰旧换新规划，首选在该公司林园厂区内就地更新，打造新厂，暂定命名〞新四轻〞，所生产的乙烯年产能目标100万公吨，初估投资额约500亿台币，若能获中央和高雄市府支持，将是该公司有史以来最大一宗轻裂厂投资案。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)