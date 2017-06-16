《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月16日

*工商时报：

--IC设计龙头联发科举行股东常会，共同执行长蔡力行首度公开亮相。蔡力行强调，他来联发科不是进行成本降低，是要做资源最佳配置，也不会如外界所传进行裁员，反倒今年在全球还会再招募1,000名人才。

--美国升息一码符合预期，寿险业表示，市场价格早已反应，全球股市已有一波行情，同时债券殖利率不断向下，寿险业投资的债券部位未实现利益在5月及6月初暴增数百亿到千亿台币，若此情势持续，寿险业半年报净值可望明显提升。

*经济日报：

--友达董事长彭双浪表示，将扩增8.5代厂2.5万至3万片基板产能，因应客户需求，友达2015年至2018年间在台湾投资达1,100亿台币，还不包括每年90亿-100亿台币的研发支出，未来仍将持续以台湾为生产重心。

--远东银行上日股东会，宣示要跨出海外，首重东南亚市场，将以评估自行设点、策略联盟、扩大现有境外业务触角等三大策略，开拓东协市场企金与跨境联贷商机，也不排除参股并购，而西进中国大陆因法令等因素受阻无法登陆设点，将以巩固现有大中华市场业务基础为主。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 张喜良)